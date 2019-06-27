Сбежавший из таллиннской больницы 19-летний юноша найден мертвым

Полиция Эстонии на прошлой неделе обратилась к населению за помощью в поисках 19-летнего Брэндона-Энрико, который самовольно ушел из больницы в Таллинне и пропал.
Молодой человек самовольно ушел из больницы 19 июня, и после этого близкие не могли с ним связаться. Полицейские нашли его 21 июня на Петербургском шоссе на окраине Таллинна и доставили в больницу. Когда полицейские вместе с молодым человеком направились в приемный покой, он убежал в расположенный рядом лес. В течение нескольких часов полицейские искали его со служебными собаками, а также общались с его близкими и проверили места, где он мог находиться, но поиски не принесли результатов.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что в течение последней недели полицейские проверяли различные места, где мог бы находиться пропавший молодой человек.
В пятницу полицейские вместе с помощниками полицейских проверили одно место в лесу у реки Пирита. В 21.30 они нашли тело Брэндона-Энрико, без признаков насильственной смерти. Полиция выражает близким соболезнования.