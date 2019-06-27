Март Хельме: Эстония должна отказаться от участия в ПАСЕ

«Задача Совета Европы и его Парламентской ассамблеи - защищать принципы правового государства. Если с помощью голосов политиков Западной Европы за стол переговоров возвращают страну, которая подвергла военному нападению два государства-члена Европейского совета, то очевидно, что вышеназванная организация отказалась от защиты принципов правового государства», - заявил Хельме.

«Мы в очередной раз нашли подтверждение тому, как европейские институты реагируют на возможную военную агрессию в отношении стран Балтии. Будет осуждение и символическое наказание, которое отменят по истечению пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором», - отмечает политик.

По словам Хельме, Эстония должна вынести серьезные выводы из недавнего решения ПАСЕ. «Во-первых, тем, кто в Эстонии формирует внешнюю политику, нужно избавиться от иллюзии, что наша разъяснительная работа открывает глаза Старой Европе. Эти глаза давно раскрыты, но в них отражается беспринципность. Во-вторых, нужно усилить сотрудничество с нашими настоящими союзниками в области безопасности в Восточной Европе. В-третьих, Западной Европе нужно дать мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм неприемлем. Эстония должна остановить свое участие в ПАСЕ, сотрудничать со странами Восточной Европы, которые единогласно или в большинстве голосовали против возвращения российской делегации», - заключил Хельме.