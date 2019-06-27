А вы уже доплатили подоходный налог? Государству должны более 40 тысяч жителей Эстонии

В соответствии с налоговыми декларациями за прошлый год 41 616 человек должны доплатить в общей сложности 11,4 миллиона евро подоходного налога, сообщил Налогово-таможенный департамент (MTA).

В соответствии с налоговыми декларациями за 2018 год следует вернуть в общей сложности 180 миллионов евро подоходного налога, почти вдвое больше, чем год назад.

По словам директора отдела услуг департамента Ханнеса Удде, за этот период декларирования доходов выросли суммы возврата и доплаты подоходного налога, поскольку новая система необлагаемого налогом дохода действовала первый год.