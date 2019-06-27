А вы уже доплатили подоходный налог? Государству должны более 40 тысяч жителей Эстонии

В понедельник, 1 июля, истекает срок возвращения и доплаты подоходного налога, пишет BNS.
В соответствии с налоговыми декларациями за прошлый год 41 616 человек должны доплатить в общей сложности 11,4 миллиона евро подоходного налога, сообщил Налогово-таможенный департамент (MTA).
В соответствии с налоговыми декларациями за 2018 год следует вернуть в общей сложности 180 миллионов евро подоходного налога, почти вдвое больше, чем год назад.
По словам директора отдела услуг департамента Ханнеса Удде, за этот период декларирования доходов выросли суммы возврата и доплаты подоходного налога, поскольку новая система необлагаемого налогом дохода действовала первый год.
Срок доплаты и возврата подоходного налога для людей, задекларировавших выручку от отчуждения имущества или полученные за границей доходы, а также ФИЕ, 1 октября. К этому дню 17 186 человек должны будут доплатить 37,9 миллиона евро.