Чт, 27.06.2019
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  • А вы уже доплатили подоходный налог? Государству должны более 40 тысяч жителей Эстонии

А вы уже доплатили подоходный налог? Государству должны более 40 тысяч жителей Эстонии

Декларация о доходах. Иллюстративное фото.

ФОТО: Thomas Klee / PantherMedia / Thomas Klee

В понедельник, 1 июля, истекает срок возвращения и доплаты подоходного налога, пишет BNS.

В соответствии с налоговыми декларациями за прошлый год 41 616 человек должны доплатить в общей сложности 11,4 миллиона евро подоходного налога, сообщил Налогово-таможенный департамент (MTA).

В соответствии с налоговыми декларациями за 2018 год следует вернуть в общей сложности 180 миллионов евро подоходного налога, почти вдвое больше, чем год назад.

По словам директора отдела услуг департамента Ханнеса Удде, за этот период декларирования доходов выросли суммы возврата и доплаты подоходного налога, поскольку новая система необлагаемого налогом дохода действовала первый год.

Срок доплаты и возврата подоходного налога для людей, задекларировавших выручку от отчуждения имущества или полученные за границей доходы, а также ФИЕ, 1 октября. К этому дню 17 186 человек должны будут доплатить 37,9 миллиона евро.

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