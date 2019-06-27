Туристка съездила в отпуск и вернулась парализованной и слепой

46-летняя Мэри Кэтрин Дерин отправилась в Мексику с мужем Тони, чтобы отметить годовщину их свадьбы, пишет lenta.ru. В первый же день отпуска американка почувствовала себя плохо: «Когда я начала слабеть, я решила, что это простуда. Мы обратились к врачу, и тот сказал, что у меня обезвоживание, поэтому мне сделали внутривенное вливание».

Кэтрин Дерин отправилась в Мексику с мужем Тони

Однако процедура не помогла, а позже у Мэри Кэтрин ухудшилось зрение. «Я все еще думала, что это грипп. У меня были вспышки, когда все становилось черным, а затем зрение опять возвращалось, но я видела все размытым», — поделилась американка.

За пять дней отпуска Кэтрин Дерин утратила возможность видеть и была полностью парализована ниже пояса.

Когда супруги вернулись домой в Мэриленд, они немедленно обратились в больницу, где врачи диагностировали у Дерин синдром Гийена-Барре (редкое заболевание, при котором иммунная система влияет на нервную).

Тогда медики принялись лечить Дерин, однако причина ее слепоты по-прежнему оставалась загадкой. Позже выяснилось, что проблемы со зрением возникли из-за врожденной патологии, связанной со скоплением жидкости в мозге.

«Потеря зрения и синдром Гийена-Барре были совершенно не связаны между собой, просто это произошло одновременно. Врачи сказали, что это большая редкость», — объяснила Дерин.