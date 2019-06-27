Суд приговорил к 20 годам тюрьмы поджегшего своих собутыльников мужчину

Суд признал 31-летнего Дениса Назарова виновным в убийствах, совершенных мучительным, жестоким и крайне опасным образом, и порче чужого имущества, и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Начало срока наказания отсчитывается от его ареста 11 января прошлого года.

Суд оправдал Назарова по пункту обвинения в поджоге чужого имущества, создавшем угрозу для жизни или здоровья человека. По оценке суда, в обвинении не было приведено достаточно доказательств вины Назарова.

Суд приговорил Назарова к уплате судебных издержек в размере 10 333,90 евро и частично удовлетворил гражданский иск волостной управы Люганузе на сумму 1512,52 евро.

Согласно обвинению, Назаров в ночь на 11 января прошлого года в квартире в городе Кивиыли участвовал в совместном распитии алкоголя с двумя знакомыми мужчинами. В ходе возникшего конфликта Назаров облил одного из них воспламеняющейся жидкостью и поджег его.

После этого Назаров ушел, оставив в горящей квартире собутыльников, которые погибли.

Пожар нанес ущерб волостной управе Люганузе, которой принадлежала квартира.