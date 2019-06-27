Чт, 27.06.2019
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  • Вне дома: в Старом городе открылся первый экспресс-магазин Maxima с необычной готовой едой

Вне дома: в Старом городе открылся первый экспресс-магазин Maxima с необычной готовой едой

ФОТО: Рауль Меэ

В четверг в Таллинне на улице Виру открылся первый магазин Maxima экспресс-формата, в котором горожане и туристы смогут приобрести продуктовые и промышленные товары первой необходимости, а также – готовую еду и кулинарную продукцию на обеда или ужин.

В магазине можно купить не только привычные пирожки, но и совершенно новые салаты, например, из лосося с киноа. Но больше всего нам понравился ассортимент горячей еды, которую можно унести с собой в картонных коробочках и съесть по дороге. Тут не только пирожки и салаты, но и кое-что новенькое, например, картофельные крокеты с соусом на выбор, а также луковые кольца, хот-доги с сосиской не в булочке, а в картошке, пирожки из картофеля с разными начинками, сыр в панировке и многое другое.

Не ограничивайтесь булочками, попробуйте новую еду!

ФОТО: Рауль Меэ

«В повседневном потребительском поведении людей мы замечаем, с какой скоростью теперь все живут: быстрый темп жизни приводит к быстрым покупкам, которые хочется совершить как можно ближе к дому или месту работы, поэтому торговец должен находится рядом с покупателем», - сказал председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

По словам Пыдера, в качестве клиентов двухэтажный магазин Maxima Express видит в равной степени как жителей Старого города и людей, работающих неподалеку, так и посещающих Таллинн туристов. 

«Поскольку мы расположены на главной артерии Старого города, где в непосредственной близости расположено множество ресторанов, а также мест быстрого питания, мы будем предлагать совершенно новый ассортимент вкусной и доступной по стоимости кулинарной продукции и так называемых продуктов food-to-go», - сказал Пыдер. 

Член правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

ФОТО: Рауль Меэ

На первом этаже магазина расположены самые востребованные ценящими быстроту посетителями товары: горячие кофейные напитки, свежевыжатый сок, кулинарная продукция и горячие закуски серии Maxima Meistrite kvaliteet, фрукты и напитки.

На втором этаже предлагается дополнительный ассортимент сладостей, продуктов для готовки дома, гигиенических товаров и товаров первой необходимости.«После открытия магазина мы намереваемся проводить текущий анализ потребительского поведения наших посетителей и при необходимости обновлять и дополнять ассортимент», - отметил член правления Maxima Eesti.

Визуально торговый зал отличается от традиционного магазина сети Maxima. С предлагаемыми горячими закусками знакомит цифровой дисплей того же типа, как в закусочных «Макдональдс» и «Хезбургер», а закрывающиеся на ключ домики-скворечники  для зарядки телефона точно придутся по вкусу посетителям.

В таких вот симпатичных скворечниках можно зарядить телефон.

ФОТО: Рауль Меэ

Есть в магазине, несмотря на ограниченную площадь, и зона отдыха с WiFi, где можно выпить кофе, перекусить и ознакомиться с новостями.

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