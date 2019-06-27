Вне дома: в Старом городе открылся первый экспресс-магазин Maxima с необычной готовой едой

В магазине можно купить не только привычные пирожки, но и совершенно новые салаты, например, из лосося с киноа. Но больше всего нам понравился ассортимент горячей еды, которую можно унести с собой в картонных коробочках и съесть по дороге. Тут не только пирожки и салаты, но и кое-что новенькое, например, картофельные крокеты с соусом на выбор, а также луковые кольца, хот-доги с сосиской не в булочке, а в картошке, пирожки из картофеля с разными начинками, сыр в панировке и многое другое.

Не ограничивайтесь булочками, попробуйте новую еду! ФОТО: Рауль Меэ

«В повседневном потребительском поведении людей мы замечаем, с какой скоростью теперь все живут: быстрый темп жизни приводит к быстрым покупкам, которые хочется совершить как можно ближе к дому или месту работы, поэтому торговец должен находится рядом с покупателем», - сказал председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

По словам Пыдера, в качестве клиентов двухэтажный магазин Maxima Express видит в равной степени как жителей Старого города и людей, работающих неподалеку, так и посещающих Таллинн туристов.

«Поскольку мы расположены на главной артерии Старого города, где в непосредственной близости расположено множество ресторанов, а также мест быстрого питания, мы будем предлагать совершенно новый ассортимент вкусной и доступной по стоимости кулинарной продукции и так называемых продуктов food-to-go», - сказал Пыдер.

Член правления Maxima Eesti Марко Пыдер. ФОТО: Рауль Меэ

На первом этаже магазина расположены самые востребованные ценящими быстроту посетителями товары: горячие кофейные напитки, свежевыжатый сок, кулинарная продукция и горячие закуски серии Maxima Meistrite kvaliteet, фрукты и напитки.

На втором этаже предлагается дополнительный ассортимент сладостей, продуктов для готовки дома, гигиенических товаров и товаров первой необходимости.«После открытия магазина мы намереваемся проводить текущий анализ потребительского поведения наших посетителей и при необходимости обновлять и дополнять ассортимент», - отметил член правления Maxima Eesti.

Визуально торговый зал отличается от традиционного магазина сети Maxima. С предлагаемыми горячими закусками знакомит цифровой дисплей того же типа, как в закусочных «Макдональдс» и «Хезбургер», а закрывающиеся на ключ домики-скворечники для зарядки телефона точно придутся по вкусу посетителям.

В таких вот симпатичных скворечниках можно зарядить телефон. ФОТО: Рауль Меэ