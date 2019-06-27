Приближается Праздник песни и танца: что нужно знать реорганизации движения в столице?

В юбилейном Празднике песни и Празднике танца «Моя любовь» задействованы столичные районы - от Кассисаба до Кадриорга. « Мы поможем обеспечить безопасность и выступающим, и зрителям. Мы поможем реорганизовать движение в этих регионах в праздничные дни, поэтому при планировании передвижения на транспорте или пешком на следующей неделе нужно быть особенно внимательными», - отмечает специалист Ühisteenused Хенрика Хайн.

Чтобы изменения в схеме движения не испортили праздничного настроения , а добраться до нужно места не составило труда, Хайн делится некоторыми советами.

1. Заранее узнайте о тех изменениях, которые касаются вашего ежедневного маршрута в праздничный период

«Уже сейчас вся информация об изменениях в организации движения и парковок на следующей неделе доступна как на странице parkimine.ee, так и на laulupidu.ee», - пояснила Хайн и порекомендовала при необходимости запастись временем для передвижения в районы проведения праздника, также наметить альтернативный маршрут или же варианты парковки. «Поскольку репетиции выступающих начнутся до начала праздника, нужно помнить о том, что в Таллинн прибудут более 40 000 певцов и танцоров, многие из которых не бывают в столице ежедневно. Об этом необходимо помнить как водителям, так и горожанам, которые могут помочь гостям».

2. По возможности выбирайте общественный транспорт

Чтобы во время измененной схемы движения можно было безопасно передвигаться по городу, нужно, по словам Хайн, для приезда на места проведения Праздника выбрать общественный транспорт. Также в городе удобнее будет передвигаться на велосипедах, для которых в местах проведения праздника будут организованы охраняемые парковки, также можно будет оставить и самокаты. «В праздничные дни график движения общественного транспорта между центром города и Пирита станет более интенсивным. В то же время не стоит забывать о том, что во время шествия участников общественный транспорт будет перенаправлен с закрытых для движения зон».

3. Следите за знаками временной реорганизации движения и выполняйте указания регулировщиков

«Во время праздничной недели при передвижении автомобилем в районы проведения праздника, нужно обязательно следить за временными знаками и следовать указаниям регулировщиков», - подчеркивает Хайн и добавляет, что обеспечивать безопасное передвижение в праздничные дни будут сотни дорожных регулировщиков Ühisteenused в неоновых жилетах.

4. Учитывайте ограниченное число парковочных мест

«Поскольку в районе певческого и танцевального полей места парковок ограничены, и во время шествия выступающих движение транспорта не разрешено, свои личные автомобили стоит при приближении праздника оставить подальше», - советует Хайн. Те, кто собираются прибыть на Праздник танца на машине, смогут воспользоваться возможностью платно запарковаться на городских улицах и частных парковках в регионах центрального рынка, автобусной станции и микрорайона Веэренни. Для зрителей Певческого праздника будет открыта на склоне Ласнамяэ Смуули-теэ, а также парковки для зрителей вблизи улиц Неэмику и Валге. На Пирита-теэ парковка разрешена вдоль дороги, где не было изменения схема движения из-за Праздника. Также парковаться можно и на находящихся вблизи Пирита-теэ платных парковках. При парковке на городских улицах, по словам Хайн, нужно помнить о том, что зона Кесклинн начиная с 15:00 субботы и весь день воскресенья бесплатна.

5. Запаситесь временем для возвращения домой