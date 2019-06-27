Ратас: правительство не поддерживает идею выхода Эстонии из ПАСЕ

Комментируя полное восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ, премьер-министр сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что решение ПАСЕ, с одной стороны, не было неожиданностью, но, с другой, вызвало разочарование. Он отметил, что причины, по которым были приостановлены полномочия России, не исчезли.

По словам Ратаса, Эстония должна найти в ПАСЕ партнеров-единомышленников.

«Правительство на данный момент не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла и прекратила диалог», - сказал Ратас.

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) и глава МВД Март Хельме в четверг заявил, что после полного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ следует перестать тратить деньги эстонского налогоплательщика на членские взносы в эту организацию.

На пресс-конференции правительства Хельме признал, что в иностранной политике нельзя поддаваться порывам, как это делает некая отдельная партия, и что он знает, что другие состоящие в правительстве партии не поддерживают это предложение.

Хельме сказал, что лидера Национального фронта Франции Марин Ле Пен и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини называют друзьями президента России Владимира Путина. «И что мы видим сейчас?» - сказал Хельме, по мнению которого восстановление полномочий России показало, что друзьями Путина является большая часть министров иностранных дел и глав правительств ЕС.