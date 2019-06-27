На борту самолета президента Бразилии пытались провезти 39 килограммов кокаина

В Испании арестовали члена экипажа одного из самолетов, который используется Военно-воздушными силами Бразилии для перевозки президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на El Pais.
По информации издания, самолет летел в Японию как резервный борт для президента Болсонару, который отправился туда для участия в саммите G20 в Осаке. В испанской Севилье он сделал временную остановку 25 июня, именно там задержали и затем арестовали 38-летнего военного.
Отмечается, что при себе у унтер-офицера обнаружили 39 килограммов кокаина. Наркотик выявили, когда все члены экипажа проходили досмотр после прибытия. По информации источников издания, упаковки — 37 штук, весом чуть более килограмма каждая — просто лежали в дорожной сумке, их даже не пытались спрятать. Самолет в тот же день полетел дальше без взятого под стражу мужчины.
Министерство обороны Бразилии подтвердило арест офицера по подозрению в причастности к перевозке наркотика. Расследование ведется военной полицией.
Болсонару на своей странице в Twitter отметил, что его команда не имеет отношения к произошедшему, однако подобное неприемлемо. Он потребовал немедленно провести расследование и сурово наказать ответственных. «Мы не потерпим такое неуважение к нашей стране!» — добавил глава государства.
El Pais отмечает, что это не первый случай, когда военнослужащие ВВС Бразилии используют свое положение для перевозки наркотиков. Так, весной 2018 года Верховный военный суд страны постановил исключить из армейских рядов подполковника за его участие в перевозке 33 килограммов кокаина еще в 1999 году.