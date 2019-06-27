Маклер: рынок недвижимости Ласнамяэ держится на русскоязычных клиентах

Маклеры считают, что на репутацию района и чувство безопасности его жителей обычно влияют различные события местного значения. Квартиры в Ласнамяэ ценятся больше, чем в других спальных районах и, по словам партнера по продажам бюро Uus Maa Pluss Катрины Белогородцевой, на них всегда есть большой спрос.

Белогородцева считает, что основными потенциальными покупателями квартир в Ласнамяэ являются русскоязычные клиенты, которые уже живут в Ласнамяэ или приехали в Таллинн, например, из Ида-Вирумаа.

«Ласнамяэ всегда был более популярен среди не говорящих по-эстонски людей, чем любой другой спальный район», - сказала она. Основными аргументами собственников квартир являются разумные планировки и более поздние годы постройки по сравнению с другими спальными районами.