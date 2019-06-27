Пользователей Android атаковали через приложения

Кампания по кибершпионажу под названием ViceLeaker направлена в первую очередь на пользователей устройств в Израиле и некоторых странах Ближнего Востока. Для получения личных данных юзеров в легитимные приложения внедряется мощное вредоносное ПО.

Благодаря ему злоумышленники могут получить записи звонков, текстовые сообщения, фотографии, видео, данные о местоположении.

По данным экспертов, чаще всего вредоносные приложения распространяются через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Преступники могут распространять вредоносные версии официальных программ через сторонние магазины приложений.

Специалисты посоветовали владельцам Android-устройств загружать приложения только от проверенных разработчиков и из доверенных источников.