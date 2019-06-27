В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы

Однако источники сообщают, что Tesla в своей секретной лаборатории занимается разработкой собственных аккумуляторов, которые будут лучше продукции партнера, пишет ixbt.com. Там же компания исследует и собственные технологии производства таких аккумуляторов, чтобы снизить зависимость от Panasonic. Напомним, последняя недавно временно отказалась от инвестиций в очередной завод Gigafactories.