Чт, 27.06.2019
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В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы

Tesla esindus USAs.

ФОТО: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Как известно, компания Tesla активно сотрудничает с компанией Panasonic, так как последняя является поставщиком аккумуляторов для батарей электромобилей Tesla.

Однако источники сообщают, что Tesla в своей секретной лаборатории занимается разработкой собственных аккумуляторов, которые будут лучше продукции партнера, пишет ixbt.com. Там же компания исследует и собственные технологии производства таких аккумуляторов, чтобы снизить зависимость от Panasonic. Напомним, последняя недавно временно отказалась от инвестиций в очередной завод Gigafactories.

Собственные аккумуляторы и собственные линии производства такой продукции позволят Tesla также снизить затраты и либо повысить прибыль, либо снизить цены на электромобили.

Кроме того, как не раз заявлял Илон Маск, именно дефицит аккумуляторов сдерживает темпы роста компании Tesla, так как аккумуляторов попросту недостаточно.

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