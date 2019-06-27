Чт, 27.06.2019
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Бесплатно: Рийгикогу приглашает на экскурсии в летние месяцы

Рийгикогу.

ФОТО: ERIK PROZES /

Со вторника, 2 июля, все желающие смогут прийти на экскурсию по замку Тоомпеа и познакомиться с работой Рийгикогу. Предварительная регистрация не требуется. 

Экскурсии на эстонском языке будут проводиться по вторникам, начало в 12.00. Экскурсии на английском – по средам и пятницам, начало в 12.00.

Для посещения замка необходимо подойти к левому входу в здание Рийгикогу за 15 минут до начала экскурсии. Предварительная регистрация не требуется, но при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией. Экскурсия длится примерно 45 минут.

Вести ее будут гиды Канцелярии Рийгикогу, которые расскажут посетителям об истории и деятельности парламента. 

Индивидуальные экскурсии без предварительной регистрации продлятся до конца августа.

В прошлом году в летних экскурсиях приняли участие 375 человек. Всего за прошлый год парламент посетили 27 620 человек из 59 стран.

Более подробная информация об экскурсиях в Рийгикогу доступна на домашней странице парламента.

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