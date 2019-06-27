Фото: в Таллинне открылся мемориал офицерам эстонской армии

Сегодня в бывшем военном городке в Тонди открыт мемориал павшим офицерам эстонской армии, передает Раэпресс.
В 1920-1940 годах здесь находились Высшее военное училище, Военно-техническое училище и Боевое училище, выпускниками которых были практически все служившие ко времени июньского переворота 1940 года офицеры. Жизнь многих его выпускников в вихре событий того времени оборвалась очень рано. Место захоронения большинства из этих 2103 человек неизвестно или труднодоступно.Мемориал создан по просьбе родственников погибших.
Авторы монумента - Яак Соанс, Тоомас Пыльд, Вайко Канн, Вадим Махкац и Илья Галкин, размещение текста и оптика - Отть Пуйа.
Стоимость работ составила 305 тысяч евро.