Чт, 27.06.2019
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Фото: в Таллинне открылся мемориал офицерам эстонской армии

ФОТО: Raepress

Сегодня в бывшем военном городке в Тонди открыт мемориал павшим офицерам эстонской армии, передает Раэпресс.

В 1920-1940 годах здесь находились Высшее военное училище, Военно-техническое училище и Боевое училище, выпускниками которых были практически все служившие ко времени июньского переворота 1940 года офицеры. Жизнь многих его выпускников в вихре событий того времени оборвалась очень рано. Место захоронения большинства из этих 2103 человек неизвестно или труднодоступно.Мемориал создан по просьбе родственников погибших.

Авторы монумента - Яак Соанс, Тоомас Пыльд, Вайко Канн, Вадим Махкац и Илья Галкин, размещение текста и оптика - Отть Пуйа.

Стоимость работ составила 305 тысяч евро.

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