Фото: неизвестный вывез в лес строительный мусор и опасные химикаты
Сегодня проживающая в Тартуском уезде Марге Мехине на прогулке в лесу недалеко от Каагярве обнаружила строительный мусор – банки с краской, пластиковые мешки и другие контейнеры, на одном из которых можно различить предупреждающий об опасных химикатах знак, пишет Tartu Postimees.
О находке Марге сообщила в Инспекцию по окружающей среде.
Пресс-секретарь инспекции Лейли Тууль рассказала, что, к сожалению, они ежедневно имеют дело с вывезенными в лес отходами.
«Если мы сможем установить, кто привез мусор в лес, то человек должен будет вывезти мусор на свалку и принести нам подтверждающие чеки. Также ему будет выписан штраф», – говорит Тууль.
И хотя вывоз строительного мусора на свалку – услуга недешевая, штраф за складирование мусора в лесу может обойтись дороже.
На двух свалках в Тарту строительный мусор принимают за 46,80 евро и 81,60 евро за тонну. Опасные отходы, в том числе краски, принимают бесплатно.
Если Инспекция по окружающей среде не сможет установить личность негодяя, то вывозить отходы придется владельцу земли. В данном случае речь идет о государственном лесе, поэтому обязанность ляжет на RMK.