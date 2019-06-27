Фото: неизвестный вывез в лес строительный мусор и опасные химикаты

О находке Марге сообщила в Инспекцию по окружающей среде.

Пресс-секретарь инспекции Лейли Тууль рассказала, что, к сожалению, они ежедневно имеют дело с вывезенными в лес отходами.

«Если мы сможем установить, кто привез мусор в лес, то человек должен будет вывезти мусор на свалку и принести нам подтверждающие чеки. Также ему будет выписан штраф», – говорит Тууль.

И хотя вывоз строительного мусора на свалку – услуга недешевая, штраф за складирование мусора в лесу может обойтись дороже.

На двух свалках в Тарту строительный мусор принимают за 46,80 евро и 81,60 евро за тонну. Опасные отходы, в том числе краски, принимают бесплатно.