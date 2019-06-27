Эстонским водителям начали приходить из Финляндии извещения о штрафах

К настоящему моменту финская полиция отправила 70 таких извещений, два из которых были получены нарушителями, сообщил в четверг новостной портал ERR.ee со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

В письме владельцу автомобиля с эстонским регистрационным знаком сообщают о превышении скорости, зафиксированном камерой контроля скорости. Адресату также сообщают, что квитанцию на оплату штрафа можно получить в течение определенного срока в отделении полиции в Хельсинки, поскольку действующие законы не позволяют отправлять из Финляндии почтой за границу такие документы.