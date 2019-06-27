Жене Ээрика-Нийлеса Кросса предъявлено обвинение в даче ложных показаний

Согласно обвинению, когда Мэри Кросс опрашивали в качестве пострадавшей, она несколько раз сознательно давала в полиции ложные показания, будто бы 27 ноября 2018 года в парке на Штромке неизвестные мужчины забросали ее камнями. В ходе уголовного производства выяснилось, что Мэри Кросс не находилась в это время на Штромке.

«Все собранные доказательства указывают на то, что в то время, когда, по словам обвиняемой, в нее якобы кидались камнями в парке, она находилась в другом районе», - объяснила окружной прокурор Юлле Яанхольд.

Напомним, что 28 ноября прошлого года в полицию сообщили о нападении на Штромке на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное производство, в ходе которого выяснилось, что такого нападения не происходило. На этом основании было возбуждено дело о возможной даче ложных показаний.

27 ноября в Facebook было опубликовано сообщение о том, что в говорившую на иностранном языке женщину и ее собаку кидали камнями на пляже Штромка в Таллинне. Днем позже потерпевшая обратилась в полицию, в результате чего было возбуждено уголовное дело на основании статьи о применении физического насилия. В ходе следствия полицейские просмотрели много записей камер наружного наблюдения, проанализировали распечатки телефонных звонков, заслушали свидетелей и неоднократно побеседовали с 49-летней предполагаемой потерпевшей.