Шестого июля в Эстонии будут вывешены государственные флаги

Согласно постановлению правительства, эстонские флаги должны поднять все государственные и муниципальные учреждения и публично-правовые юридические лица. Премьер-министр Юри Ратас также призвал всех жителей Эстонии поднять в этот день государственный флаг.

Певческий праздник имеет большое значение для эстонского народа и государства: он стал одним из первых крупных событий эпохи пробуждения и сегодня собирает сотни тысяч людей со всего мира.