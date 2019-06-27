Шестого июля в Эстонии будут вывешены государственные флаги

Правительство на состоявшемся в четверг заседании решило однократным образом провозгласить 6 июля 2019 года днем, когда нужно вывешивать государственные флаги, чтобы ознаменовать 150-летнюю традицию проведения Певческих праздников, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.
Согласно постановлению правительства, эстонские флаги должны поднять все государственные и муниципальные учреждения и публично-правовые юридические лица. Премьер-министр Юри Ратас также призвал всех жителей Эстонии поднять в этот день государственный флаг.
Певческий праздник имеет большое значение для эстонского народа и государства: он стал одним из первых крупных событий эпохи пробуждения и сегодня собирает сотни тысяч людей со всего мира.
Эстонский флаг поднимают на восходе солнца, но не позднее 8 часов утра, а спускают на закате, но не позднее 22 часов.