Галерея: в центре Таллинна заложен краеугольный камень в очередном новом жилом комплексе

На сегодняшний день строительство уже вступило в новую фазу – начались надземные работы. В честь этого состоялась церемония закладки краеугольного камня. Вместе с представителями компании девелопера и строительной компании в закладке краеугольного камня участвовали вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара, на сегодняшний день общее состояние рынка недвижимости довольно хорошее, квартиры покупаются активно.

«Интерес людей к новым квартирам в престижных районах Таллинна все так же стабилен. Тихий период начала года уже прошел. На это указывает и возрастающий интерес к жилому комплексу «Тоом-Кунинга, 15», особенно теперь, когда дома быстро строятся».

ФОТО: Metro Capital

Кивисаар объяснил, что проект «Тоом-Кунинга, 15» до сих пор был полностью основан на финансировании девелопера, что при строительстве такого большого жилого комплекса очень необычно. Первые жильцы смогут заселиться летом следующего года, когда будет готово первое здание комплекса из четырех. По задумке архитекторов, четыре дома образуют цельный жилой комплекс, который будет соответствовать общей архитектуре окружающих жилой комплекс зданий.

«Более низкие части жилого комплекса перекликаются с расположенными по соседству историческими жилыми зданиями. Более высокие части будут направлены в сторону здания Суперминистерства, находящегося около бывшего детского стадиона. С последних этажей будет открываться изумительный вид на находящийся на Тынисмяги парк Туви и на город. На сегодняшний день строительные работы в «Тоом-Кунинга, 15» достигли надземной площади и начинается строительство жилых этажей и фасада. Все идёт точно по плану», заверил Кивисаар.

ФОТО: Metro Capital

Айвар Кивисаар добавил, что столичный микрорайон Уус-Мааильм быстро развивается, очень оживлен и несомненно привлекает людей, ищущих новый дом. «Несколько лет назад было готово здание Суперминистерства, а теперь новую жизнь получил и бывший детский стадион. Мы хотим, чтобы наши девелоперские проекты гармонировали с окрестностями. Именно поэтому мы поддерживаем развитие микрорайона Уус-Мааильм и помогаем создать полноценную среду проживания для местных жителей. Мы начали сотрудничество с городом и построим на территории бывшего детского стадиона зону для занятий спортом и проведения свободного времени с шестью площадками для пляжного волейбола».

В жилом комплексе «Тоом-Кунинга, 15» будет 109 одно- четырехкомнатных квартир, а на первом этаже расположатся кафе и магазины. Между домами жилого комплекса образуется просторный внутренний двор для жильцов, а в каждом подъезде будут закрывающиеся помещения для велосипедов.

ФОТО: Metro Capital

При строительстве зданий класса энергоэффективности В были выбраны инновационные решения, позволяющие сохранять окружающую среду и энергию. Окончательно дома будут готовы в 2020 году, это будет происходить в три этапа – сначала зеселят черный дом, затем более низкие оранжевые части комплекса и третьим будет готов белый дом. Архитектурное решение дома принадлежит Отту Кадарику и Михкелю Тюйру из известного архитектурного бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid. За обеспечение высококачественных строительных работ отвечают организованная в 2007 году Metro Capital строительная фирма Kiikri Ehitus вместе со строительной фирмой Merko.