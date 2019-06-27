Арест, конфискация микроавтобуса и лишение прав: пьяный водитель поплатился за свое легкомыслие

«Водитель прекрасно знал, что ему нельзя управлять транспортным средством. Он признался, что употреблял алкоголь вечером, ночью и утром в день задержания, но все же решил сесть за руль, так как хотел отвезти подругу на пограничный пункт в Нарву, но надеялся, что он не встретит по дороге полицейских», – рассказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Наролин добавил, что, оценив отношение водителя к соблюдению Закона о дорожном движении, полиция решила ходатайствовать в суде об аресте, конфискации и лишении прав. Суд решил кроме семидневного ареста и конфискации автомобиля наказать водителя и лишением водительских прав на срок на три месяца.

«В этом случае нас удивило не поведение закоренелого нарушителя, а то, что пассажир не только не помешала ему сесть за руль, но вообще согласилась сесть в автомобиль к пьяному водителю, рискуя своей жизнью, – добавил полицейский. - Мы призываем относиться к теме пьяного вождения критичнее и водителей, и их близких. Цените свою жизнь и жизнь других людей хоть сколько-то. В этот раз и водителю, и его подруге повезло, что полицейские остановили их до того, как они оказались в кювете или, еще хуже, сбили бы человека».

Это судебное решение еще не вступило в силу.

«Водители, которые садятся за руль нетрезвыми, часто не понимают, что один легкомысленный поступок может стоить свободы, прав на управление автомобилем и самого автомобиля. В арестантском доме уже поздно говорить о том, что водителю казалось, что он трезвый», – сказала судья Хейли Сепп.