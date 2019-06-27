Исследование: молодежь Эстонии больше не мечтает о должности чиновника

По сравнению с предыдущим годом, число желающих связать свою жизнь с частными предприятиями немного сократилось, но при этом разрыв с общественным сектором по-прежнему огромный. 43% опрошенных студентов точно или скорее всего предпочли бы работать в частной компании, в то время как получать зарплату за счет налогоплательщиков хотят всего 12%. Еще 10 лет назад ситуация была иной: предпочтение частному сектору отдавали 36%, а общественному – 21%.

По словам специалиста Kantar Emor Кайсы Эско, сейчас, как и ранее, насчитывается около 40% респондентов, для которых нет разницы в этом вопросе.

«В 2009 году Эстония переживала тяжелый кризис, поэтому неудивительно, что молодые люди хотели получить стабильную работу в общественном секторе, – сказала Эско. – Сейчас частных предпринимателей огорчает то, что зарплаты в госучреждениях слишком высоки, и это является одной из причин, по которой интерес к работе в частных фирмах несколько снизился по сравнению с прошлым годом. В то же время быстро растет число молодых работников, предпочитающих гибкий график, и в этом вопросе частные предприниматели часто идут им навстречу. На государственной должности может быть меньше гибкости и больше бюрократии».

Зарплата все-таки важнее

Для студентов университетов и высших учебных заведений при выборе работодателя по-прежнему наиболее важна конкурентоспособная зарплата – почти половина студентов отметили это как один из трех самых важных факторов. Почти треть респондентов упомянули также дружелюбную рабочую среду и гибкий график – по сравнению с прошлым годом важность гибкого графика значительно увеличилась. По словам Эско, это связано с тем, что растет доля тех студентов, которые хотят продолжать учебу параллельно с работой.

Для 27% одним из трех важнейших критериев является ценность сотрудников в глазах работодателя, для одной пятой – стабильное рабочее место, и для 18% - интересная и разнообразная работа.

Банки уже непопулярны

Когда представители Kantar Emor спросили у студентов, какое предприятие или организация, по их мнению, является лучшим работодателем в Эстонии, большая часть (7%) спонтанно назвала TransferWise, за ним следовали Eesti Energia, Telia, Cleveron и Swedbank. Популярность Swedbank по сравнению с прошлым годом сократилась на 10%, то есть в два раза.

Когда студентам дали возможность выбрать из предложенного списка эстонских предприятий места, где они могли бы работать, то интерес к банкам тоже был меньше, чем в прошлом году: как Swedbank, так и Luminor потеряли свои позиции, заняв 9 место (в прошлом году 3) и 17 место (в прошлом году 10) соответственно. Только LHV смог сохранить прошлогоднее 5 место. 79% молодежи хотели бы работать в Skype, который занял первое место и в прошлом году.

В целом, студенты высоко ценят имидж ИТ-сектора. 65% студентов с удовольствием рассмотрели бы вариант работы в одном из университетов Эстонии.