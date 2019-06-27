Lidl готовится к строительству нескольких магазинов в Таллинне

Всего Lidl скупил в Таллинне 11 объектов недвижимости в семи местах. Где именно сеть откроет свои магазины пока неизвестно, фирма от комментариев отказывается, сообщает ERR .

Столичный департамент городского планирования выдал Lidl разрешение на строительство в Ласнамяэ, по адресу Тяхесаю-теэ, 4, где сейчас пустырь, рядом с магазином Bauhaus.

На рассмотрении еще три разрешения на строительство: на пустыре в Хааберсти по адресу Раннамыйза-теэ 12а, в Кристийне на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и Линну-теэ, рядом с заправкой Olerex по адресу Сыпрузе пуйестеэ 153, а также в Мустамяэ по адресу Лаки, 27 (в регистре значится как Карьявялья, 12).