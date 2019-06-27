Чт, 27.06.2019
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Lidl готовится к строительству нескольких магазинов в Таллинне

Сеть Lidl уже получила одно разрешение на строительство магазина.

ФОТО: Arnd Wiegmann

Немецкая сеть супермаркетов готовится открыть в Таллинне пять или шесть магазинов, на строительство одного разрешение уже получено, еще три – в процессе. 

Всего Lidl скупил в Таллинне 11 объектов недвижимости в семи местах. Где именно сеть откроет свои магазины пока неизвестно, фирма от комментариев отказывается, сообщает ERR.

Столичный департамент городского планирования выдал Lidl разрешение на строительство в Ласнамяэ, по адресу Тяхесаю-теэ, 4, где сейчас пустырь, рядом с магазином Bauhaus.

На рассмотрении еще три разрешения на строительство: на пустыре в Хааберсти по адресу Раннамыйза-теэ 12а, в Кристийне на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и Линну-теэ, рядом с заправкой Olerex по адресу Сыпрузе пуйестеэ 153, а также в Мустамяэ по адресу Лаки, 27 (в регистре значится как Карьявялья, 12).

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