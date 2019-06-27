Новый руководитель Baltika: мы должны резко сократить расходы

Штаб-квартира Baltika находится в Таллинне. Хансен постоянно живет в Вене. По ее словам, она не видит в этом проблемы, поскольку мы живем в 21 веке, и место жительства не является препятствием при руководстве.

Хансен обещает самые радикальные шаги в истории Baltika. Прежде всего ее слова касались экономии и урезания. Предприятие уже знало, что эстонские производственные единицы закрываются. Затем Хансен планирует объединить бренды Mosaic, Bastion и Monton. Оставшуюся убыточную деятельность следует прекратить. Это должно уменьшить постоянные расходы на два миллиона евро в год.

«Мы должны сделать предприятие острее и эффективнее», - сказала Хансен. Она хочет, чтобы процесс развития продукции сталь значительно короче. Также Хансен намерена оцифровывать организацию, отойти от зарубежного рынка и сосредоточиться на Прибалтике.

Какую оценку новый руководитель даст Меэлису Мильдеру? «Удачи и неудачи каждый топовый руководитель может проанализировать сам, об этом вы должна спрашивать Меэлиса», - дипломатично ответила Хансен. Она добавила, что знания Мильдера и большой опыт в сфере моды - большая ценность, с которой они будут считаться и дальше (Мильдер остается в совете Baltika в качестве консультанта).