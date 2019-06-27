"Верните детей родителям": Зеленский напрямую обратился к Путину с просьбой освободить моряков

Климкин не согласовал ответ РФ с президентом

На этом же брифинге Зеленский обрушился с резкой критикой на главу МИД Украины Павла Климкина, действия которого, по словам главы Украины, могут поставить под угрозу возвращение моряков на родину. "Я лично не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины как от государства, когда это компетенция президента", - указал Зеленский, отметив, что Климкин не считает необходимым обсуждать с президентом вопросы, которые являются приоритетными для любого главы государства - безопасность страны и вопросы жизни ее граждан.

Речь идет о ноте МИД Украины в ответ на аналогичный документ российского дипломатического ведомства, направленный в Международный трибунал по морскому праву. Как указывается в опубликованном 26 июня "Комментарии МИД Украины по поводу невыполнения Россией предписания Международного трибунала по морскому праву", 25 июня украинское дипломатическое ведомство получило ноту МИД РФ, в которой содержится "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством". "Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей…. Требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить предписание Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24-х украинских моряков", - отмечается в комментарии МИД Украины.

Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российское дипломатическое ведомство предложило Украине незамедлительно освободить задержанных под "письменные гарантии участия каждого моряка после освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии".

Сроки истекли

25 ноября 2018 года три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Россией Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское. Украинское руководство считает захваченных Россией моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет их в нарушении ее государственной границы.