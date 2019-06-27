Полиция привлечет дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности Праздника песни и танца

Уже на этих выходных в Таллинн начнут прибывать участники праздника танца. На следующей неделе к ним присоединятся певцы, оркестранты и зрители. В общей сложности численность населения столицы увеличится в течение одной недели более чем на 45 000 певцов, танцоров и музыкантов, к которым добавятся также и зрители.

«Для обеспечения безопасности всех участников праздника в этом мероприятии будет задействовано большее количество полицейских, − сказал руководитель Кесклиннаского отделения полиции Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт. − Полиция будет обеспечивать общественный порядок как на празднике песни и танца, так и во время шествия участников певческого праздника, также мы внесем свой вклад в организацию дорожного движения. Кроме того, участковые будут поддерживать связь со всеми школами, предоставляющими размещение для участников праздника».

На предыдущих праздниках в помощи полицейских и других организаций, обеспечивающих безопасность на празднике, нуждались больше всего потерявшиеся дети. Во избежание этого следует уже до начала праздника объяснить детям правила передвижения среди большого скопления народа и договориться о том, как найти друг друга. Для юбилейного праздника песни и танца напечатаны выдаваемые при прохождении через ворота и в информационных пунктах специальные ленточки на руку. На ленточке можно написать контакты лица, сопровождающего ребенка, и закрепить её на запястье ребенка. Также следует обговорить с детьми, что делать в случае, если потеряете друг друга из вида.

На певческом поле и на стадионе «Калев» открыты полицейские пункты, в которых будут собраны найденные вещи. Более ценные находки, такие как документы и мобильные телефоны, полиция фотографирует и выкладывает на созданной в Facebook странице мероприятия. Найденные вещи будут ждать хозяев на стадионе «Калев» в до вечера субботы и на певческом поле до вечера воскресенья. Затем находки будут отвезены в отделения полиции.

По словам начальника охраны праздника песни и танца Эйнара Лилло, все гости должны ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, чтобы во время контроля безопасности при входе на территорию мероприятия избежать лишнего ожидания и неудобных сюрпризов.

«В воротах следует учесть затраты времени, которое пойдет на проверку сумок. Рекомендуем до прихода на праздник осмотреть свою сумку, чтобы там не было ничего такого, от чего придется отказаться в воротах – будь то стеклянная тара или иные запрещенные предметы. В случае дождливой погоды рекомендуем взять с собой на праздник дождевики и просим обязательно оставить дома зонтики, которые закрывают обзор другим посетителям. Домашних питомцев следует оставить дома, а фотолюбителям напоминаем, что запуск дронов также не допускается», - пояснил Лилло.