Чт, 27.06.2019
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  • Мужчина, зарезавший спасателя в Курессааре, предстанет перед судом в октябре

Мужчина, зарезавший спасателя в Курессааре, предстанет перед судом в октябре

Отданный под суд за жестокое преступление на Сааремаа в прошлом году Яан Палу в первый раз сядет на скамью подсудимых 29 октября, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

Ляэнаская окружная прокуратура обвиняет 33-летнего Палу в умышленном убийстве человека, нанесении тяжелого вреда здоровью, а также в хранении боеприпасов и наркотических веществ.

На проведенном позавчера предварительном заседании в Куресаареском доме суда Пярнуского уездного суда были первоначально назначены 11 заседаний, которые начнутся 29 октября и закончатся судебными прениями 14-15 января 2020 года.

Затем через некоторое время станет известно решение уездного суда, которой смогут обжаловать в окружном суде как обвинитель, окружной прокурор Райнер Амур, так и защитник Яана Палу, присяжный поверенный Сандра Сепп.

Мужчина, убитый в Курессааре трагической декабрьской ночью, был ведущим инспектором бюро надзора за безопасностью Ляэнаского спасательного центра Сулев Каллавус, который тем вечером вместе с женой и друзьями отмечал свое 52-летие.

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