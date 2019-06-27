Мужчина, зарезавший спасателя в Курессааре, предстанет перед судом в октябре

Ляэнаская окружная прокуратура обвиняет 33-летнего Палу в умышленном убийстве человека, нанесении тяжелого вреда здоровью, а также в хранении боеприпасов и наркотических веществ.

На проведенном позавчера предварительном заседании в Куресаареском доме суда Пярнуского уездного суда были первоначально назначены 11 заседаний, которые начнутся 29 октября и закончатся судебными прениями 14-15 января 2020 года.

Затем через некоторое время станет известно решение уездного суда, которой смогут обжаловать в окружном суде как обвинитель, окружной прокурор Райнер Амур, так и защитник Яана Палу, присяжный поверенный Сандра Сепп.