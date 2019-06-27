"Это притеснение": ЛГБТ-сообщество Эстонии возмущено и разочаровано

ЛГБТ-сообщество Эстонии возмущено и разочаровано тем, что новое правительство вносит изменения, которое ограничивает их права и отменяет те права, которые уже были гарантированы.

Например, заключающие договор о сожительстве, согласно разрабатываемому законопроекту, не смогут жить под одной фамилией. По словам пресс-секретаря ЛГБТ-сообщества Кристийны Рауд, и без того накладывающий ограничения Закон об именах становится еще более ограничивающим для членов сообщества.

По словам Рауд, министр по делам народонаселения Рийна Сольман ("Отечество") заявила, что желание двух живущих вместе людей одного пола иметь общую фамилию - искусственно, поэтому таким образом хотят исключить возможность возникновения так называемых искусственных семей. Пресс-секретарь отметила, что здесь уже можно говорить о том, что подобные высказывания могут противоречить конституции. «Это высказывание само по себе не скрывает того, что силы нового министра направлены на притеснение своего народа и его малой части. К сожалению, из-за этого в тени остаются очень многие важнейшие вопросы, на которых министр могла бы сосредоточиться», - отметила она.

ЛГБТ-сообществу представили проект для комментариев, однако их предложения и комментарии в расчет не брались. В данный момент у объединения есть лишь возможность прокомментировать законопроект и пояснить членам сообщества, как изменение повлияет на их жизнь. «У министра Сольман всегда есть возможность прийти и встретиться с «искусственными семьями» и узнать, что она напрасно притесняет свой народ. Это шаг назад в области прав человека», - прокомментировала Кристийна Рауд.

Согласно объяснению отдела Министерства внутренних дел по делам народонаселения, именная традиция Эстонии предполагает, что живут под одной фамилией только женатые пары. Закон о сожительстве и брак отличаются тем, что вступающие в брак могут взять одну фамилию, а заключающие договор о сожительстве - нет.

Сейчас человек может сделать свободный выбор, обоснованный лишь желанием взять конкретное имя. По словам руководителя отдела по делам народонаселения Министерства внутренних дел Энель Пунгас, бывает так, что пользуясь правом свободного выбора люди могут брать имена своих спутников жизни и государство не знает, кто с кем живет. Это и создает искусственные семьи.