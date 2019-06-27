В четверг и пятницу на маршруте Elron Таллинн-Нарва действует временное расписание

В связи с ремонтными работами на ж/д мосту через реку Кунда, расположенном на участке между станциями Раквере и Кабала, данный участок будет закрыт для движения поездов, вследствие чего 27 июня в течение всего дня, и 28 июня утром пассажиры на отрезке между Раквере и Кабала будут обслуживаться автобусами. Автобусы будут отправляться в Раквере от автобусной остановки Raudteejaam, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом, а в Кабала – от парковки, расположенной у остановки поездов. На подменных автобусах перевозить велосипеды запрещается.