Пт, 28.06.2019
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  • В ДТП с участием трамвая пострадал пьяный пешеход

В ДТП с участием трамвая пострадал пьяный пешеход

Таллиннский трамвай.

ФОТО: Mihekl Maripuu

В четверг, 27 июня, около 22.04 в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП с участием трамвая, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на улице Копли у остановки общественного транспорта «Сирби». Трамвай CAF, которым управляла 53-летняя женщина, начал отъезжать от остановки в направлении улицы Анкру, в результате чего облокотившийся на трамвай нетрезвый 58-летний мужчина упал на землю.

Скорая помощь оказала пешеходу первую помощь на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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