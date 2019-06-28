В ДТП с участием трамвая пострадал пьяный пешеход

В четверг, 27 июня, около 22.04 в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП с участием трамвая, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на улице Копли у остановки общественного транспорта «Сирби». Трамвай CAF, которым управляла 53-летняя женщина, начал отъезжать от остановки в направлении улицы Анкру, в результате чего облокотившийся на трамвай нетрезвый 58-летний мужчина упал на землю.
Скорая помощь оказала пешеходу первую помощь на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.