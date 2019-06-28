Пт, 28.06.2019
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В Австрии погиб спортсмен из Эстонии

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

На проходящих в Зальцбурге Европейских спортивных играх среди предприятий во время соревнований по спортивному орентированию погиб спортсмен из Эстонии, передает Postimees.

После консультаций с эстонской делегацией было принято решение, что соревнования все-таки продолжатся. Все сегодняшние мероприятия начнутся с минуты молчания в память  погибшем спортсмене. По данным портала Salzburg24.at тело 38-летнего эстонца было обаружено на трассе, где проходят соревнования по ореинтированию. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть спортсмена.

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