В Австрии погиб спортсмен из Эстонии

После консультаций с эстонской делегацией было принято решение, что соревнования все-таки продолжатся. Все сегодняшние мероприятия начнутся с минуты молчания в память погибшем спортсмене. По данным портала Salzburg24.at тело 38-летнего эстонца было обаружено на трассе, где проходят соревнования по ореинтированию. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть спортсмена.