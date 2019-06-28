Водители, внимание! В связи со съемками фильма Нолана в эти выходные движение в центре Таллинна будет сильно нарушено
В связи со съемками фильма Кристофера Нолана Tenet в предстоящие выходные будут введены ограничения движения на Пярнуском шоссе и на прилегающих к нему улицах.
На прошлой неделе Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.
Ограничения движения будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.
Во время съемок должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для оперативного транспорта. В течение всего периода будет обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.
На перекрестке улиц Лийвалайа и Суур-Америка движение будет продолжаться, однако и тут возможны кратковременные ограничения продолжительностью не более 5 минут.
Движение пешеходов на Пярнуском шоссе будет обеспечено, однако в интересах обеспечения их безопасности, а также безопасности воздушного транспорта, на время съемок или полетов возможно ограничение движения продолжительностью до 15 минут.
Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ молодоженов и их гостей в ЗАГС, расположенный по адресу Пярнуское шоссе 67, ограничение движения не должно составлять более 5 минут.
В ночные часы, когда съемки приостановлены, должна быть обеспечена возможность движения легкового транспорта по одной полосе Пярнуского шоссе – 29 июня с часа ночи и до шести часов утра, а также 23:00-24:00, и 30 июня с часа ночи до 6:00 и с 23:00 до полуночи.
В эти дни движение продолжится по улицам Техника, Койду и Вана-Лыуна, однако там также могут быть кратковременные ограничения движения на время съемок или полетов - возможно ограничение движения продолжительностью до 5 минут.
Город предоставляет возможность перекрыть на время съемок выезды на Пярнуское шоссе с улиц Сакала, Сюда, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Татари (но с исключением для посетителей ЗАГСа).
Также будут закрыты выезды на Пярнуское шоссе с улиц Луха, Винеэри, парка Диаконисси, а также улиц Пайде, Магдалеэна и Рапла.
Перекрытие предполагает создание зон безопасности возле остановок общественного транспорта, а также широкое оповещение общественности об изменениях в движении общественного транспорта в трамваях, автобусах, на остановках общественного транспорта и прочими средствами. Помимо размещения информации на досках объявлений и широкого оповещения, в информационной кампании на остановках также будут задействованы волонтеры.
Подробная информация:
- Частичное закрытие Пярнуского шоссе во время съемок в Таллинне для обеспечения безопасности:
- Начало закрытия Пярнуского шоссе - 29.06.2019 в 01:00;
- Окончание закрытия Пярнуского шоссе - 30.06.2019 в 23:59;
- Участок, на котором будет закрыто Пярнуское шоссе - От перекрестка бульваров Каарли и Эстония до улицы Тонди ↔;
- Масштабы закрытия Пярнуского шоссе - установленные особые условия (п.6);
- Особые условия закрытия Пярнуского шоссе: На Пярнусском шоссе -
a) Не будет закрыто движение на участке ↔ между улицами Лийвалайа и Суур-Америка, за исключением временной остановки движения продолжительностью до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;
b) Не будет закрыт ни один участок для автобусов, микроавтобусов и трамваев, осуществляющих маршрутные перевозки, перечисленные средства общественного транспорта будут пропускаться через перекрытый участок ↔, за исключением временного закрытия сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;
c) Не будет закрыто движение для пешеходов, за исключением временных ограничений сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пешеходов;
d) Не будет перекрыто движение для транспорта, обслуживающего новобрачных, с улицы Татари к Таллиннскому департаменту записи гражданских актов (Пярнуское шоссе, 67) и оттуда на улицу Лийвалайа, за исключением временного приостановления движения продолжительностью до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность;
e) Не будут закрыты проходящие под виадуком улицы Техника, Койду и Вана-Лыуна, за исключением временного приостановления движения сроком до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность участников движения на перечисленных улицах в непосредственной близости от виадука на Пярнуском шоссе;
f) Не будет закрыта на всем обозначенном участке ни одна полоса движения ни на одном из направлений:
29.06.2019 с 01:00 до 06:00 и
29.06.2019 с 23:00 до 24:00 и
30.06.2019 с 00:00 до 06:00 и
30.06.2019 с 23:00 до 23:59, а также в указанное время одну полосу в каждом направлении смогут использовать все транспортные средства, за исключением временного перекрытия сроком до 5 минут для проведения подготовки к съемкам, чтобы обеспечить безопасность, а также на Пярнуском шоссе на всем участке перекрытия разрешены только повороты направо на улицы Суур-Америка (по направлению из города) и Лийвалайа (по направлению в город);
g) Участок останется открытым для оперативного транспорта.
7. При закрытии Пярнуского шоссе открытыми останутся -
a) Улица Сакала, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицы Татари и Кентманни, закрыт будет лишь выезд с улицы Сакала на Пярнуское шоссе;
b) Улица Сюда, на которой будет организовано двусторонне движение со въездом и выездом на улицу Лийвалайа, будет закрыт лишь выезд с улицы Сюда на Пярнуское шоссе;
c) Улица Роозикрантси, на которой будет организовано двустороннее движение со въезом и выездом на б. Каарли, закрыт будет лишь выезд с Роозикрантси на Пярнуское шоссе;
d) Улица Харидузе, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицу Тынисмяги, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;
e) Улица Тынисмяги будет использоваться в обоих направлениях с возможностью въезда и выезда на б. Каарли и улицу Туви, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;
f) Улица Вяйке-Америка, на которой будет открыто движение в обоих направлениях со въездом и выездом на улицу Тоом-Кунинга, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
g) Улица Татари, на которой будет открыто движение в обоих направлениях со въездом и выездом на улицы Веэренни и Вана-Лыуна, будет закрыт выезд на Пярнуское шоссе, исключение будет сделано для транспорта, обслуживающего вступающих в брак - с улицы Татари к Таллиннскому департаменту записи гражданских актов (Пярнуское шоссе, 67), которое может быть перекрыто не более, чем на 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта для обеспечения безопасности;
h) Улица Луха, которая будет использоваться в обоих направлениях с въездом и выездом на улицы Вирмализе и Вяйке-Америка, будет закрыт выезд на Пярнуское шоссе;
i) Улица Винеэри, на которой будет организовано двустороннее движение с въездом и выездом на ул. Вана-Лыуна, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;
j) Выезд из парка Диаконисси, с двусторонним движением и въезом/выездом на переулок Асула и ул. Асула, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
k) Улица Пайде, с двусторонним движением и въездом/выездом на улицу Кауба, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
l) Улица Магдалеэна, с двусторонним движением и въездом/выездом на переулок Асула и улицу Марта, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;
m) Улица Рапла, с двусторонним движением и въездом/выездом на улицу Кауба, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе.
8. Для пользователей общественного транспорта на участке закрытия Пярнуского шоссе:
a) Будут созданы зоны безопасности вблизи остановок общественного транспорта, предназначенные для ожидания транспорта, оттуда волонтеры будут провожать пассажиров до транспорта и из него в зону безопасности или на пешеходный переход;
b) За три дня до введения изменений в работу общественного транспорта (зоны безопасности + прерывание движения продолжительностью до 15 минут и т.п.) в дневное время волонтеры начнут проводить разъяснительную работу на остановках, в т.ч. на русском языке + на остановках появятся схемы;
c) За пять дней до введения изменений на остановках появятся объявления о закрытии остановок на время съемок и о зонах безопасности, а также их расположении; также информация о движении общественного транспорта 29.06.2019 и 30.06.2019 по свободному графику; информация должна быть доступна вплоть до полного возобновления движения общественного транспорта 30.06.2019 и после этого соответствующим образом удалена;
d) В автобусах, трамваях и троллейбусах должно быть организовано оповещение, т.к. люди используют разные виды общественного транспорта при пересадках, чтобы информация о вводимых изменениях достигла наибольшего числа людей;
e) Для распространения информации следует использовать в общественном транспорте инфо-экраны (партнера TLT), а также места для размещения в транспорте рекламных объявлений;
Примечание: (↔ - в обоих направлениях)