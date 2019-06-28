Путин заявил о конце эпохи либерализма

Либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок, уверен Путин. В качестве примера он привел решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Путин назвал его ошибочным и указал на волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики, пишет Newsru.com.

"Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это", - заявил Путин. "Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - резюмировал российский лидер.

Путин также назвал президента США Дональда Трампа талантливым человеком. "Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель", - отметил президент России.

По словам Путина, средний класс в США мало что получил от глобализации, команда Трампа использовала ожидания среднего класса в ходе предвыборной борьбы и выиграла президентскую гонку, в этом были причины ее победы, а не в мифическом вмешательстве со стороны.

"Вот здесь, может быть, кроются его, на первый взгляд, экстравагантные решения в сфере экономики и взаимодействия даже с партнёрами и союзниками", - объяснил президент РФ.

Туск прокомментировал слова Путина об изжившем себя либерализме

В необычно резкую заочную полемику с президентом РФ Владимиром Путиным вступил председатель Совета Евросоюза Дональд Туск, заявив, что категорически не согласен с высказыванием Путина о том, что либеральная идея устарела. "Что я считаю по-настоящему устаревшим, так это авторитаризм, культ личности и власть олигархов", - заявил Туск в пятницу, 28 июня, прибыв в Японию накануне открытия саммита G20.