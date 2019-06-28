Пт, 28.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Российский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг

Российский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг

2870121 06/12/2016 Sergei Fedorovtsev during the finals at the Russian national rowing championships at the Krylatskoye rowing canal in Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Олимпийский чемпион Афин-2004 в академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Накануне Рио-2016 появилась информация о том, что в пробе Федоровцева, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Спортсмен пытался оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), настаивая на том, что в лаборатории ошиблись при проведении анализа.

CAS рассмотрел апелляцию российского гребца против РУСАДА, WADA и FISA и признал Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил. Четырехлетнее отстранение спортсмена отсчитывается с 16 июня 2016 года.

В 2017-м сообщалось, что Федоровцев планирует завершить карьеру, однако до этого он хочет разобраться с предъявленными ему обвинениями.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ