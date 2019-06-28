Российский олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг

Накануне Рио-2016 появилась информация о том, что в пробе Федоровцева, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Спортсмен пытался оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), настаивая на том, что в лаборатории ошиблись при проведении анализа.

CAS рассмотрел апелляцию российского гребца против РУСАДА, WADA и FISA и признал Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил. Четырехлетнее отстранение спортсмена отсчитывается с 16 июня 2016 года.