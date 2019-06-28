Пт, 28.06.2019
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Государство планирует разрабатывать электрификацию железных дорог

RAUDTEE; TALLINN, EESTI, 08JUL13. RaudteeÃ¼lesÃµidukoht; tÃµkkepuu Tondil. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

На состоявшемся в четверг совещании кабинета правительство решило, что для снижения выбросов парниковых газов следует разработать план электрификации железных дорог.

Проектирование первых участков электрофицированных железных дорог начнется в 2020 году и планируется на 2022-2028 годы, сообщила в четверг пресс-служба Министерства окружающей среды.

Крупномасштабный проект инвестиций в инфраструктуру для электрификации железных дорог подготовит Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Министерством окружающей среды.

Выбросы в энергетическом и промышленном секторах составляют 70 процентов от общего объема выбросов парниковых газов в Эстонии. Выбросы в секторах транспорта, малой энергетики и сельского хозяйства в 2017 году составили около 30 процентов выбросов парниковых газов в Эстонии, большинство из которых приходится на транспорт.

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