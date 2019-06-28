Клуб Черышева решил его судьбу
«Валенсия» намерена выкупить у «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева, проведшего минувший сезон в команде на правах аренды.
Kлубы практически согласовали трансфер россиянина за пять миллионов евро.
Отступные за 28-летнего игрока сборной России составляют семь миллионов евро, однако «Вильярреал» готов снизить цену, поскольку не намерен возвращать футболиста, а также из-за его травмы.
Россиянин в конце апреля получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона. Игрок повредил связки правого колена и большеберцовой кости. Всего же на он отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 41 матче.