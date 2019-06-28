Клуб Черышева решил его судьбу

Kлубы практически согласовали трансфер россиянина за пять миллионов евро.

Отступные за 28-летнего игрока сборной России составляют семь миллионов евро, однако «Вильярреал» готов снизить цену, поскольку не намерен возвращать футболиста, а также из-за его травмы.