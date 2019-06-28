Пт, 28.06.2019
Если бы общение продолжалось в том же духе, всё можно было бы наладить. Но сегодняшняя Россия – это наш неприятель. Антс Лаанеотс

Клуб Черышева решил его судьбу

Denis Cheryshev

ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

«Валенсия» намерена выкупить у «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева, проведшего минувший сезон в команде на правах аренды.

Kлубы практически согласовали трансфер россиянина за пять миллионов евро.

Отступные за 28-летнего игрока сборной России составляют семь миллионов евро, однако «Вильярреал» готов снизить цену, поскольку не намерен возвращать футболиста, а также из-за его травмы.

Россиянин в конце апреля получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона. Игрок повредил связки правого колена и большеберцовой кости. Всего же на он отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 41 матче.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ