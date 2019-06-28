Пт, 28.06.2019
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  • Правительство, работодатели и профсоюзы обсудят план спасения Ида-Вирумаа

Правительство, работодатели и профсоюзы обсудят план спасения Ида-Вирумаа

Jüri Ratase eelmise valitsuse ajal, 2018. aastal tõsteti püsikulud nii kõrgeks, et aasta lõppes 1,4protsendilise puudujäägiga.

ФОТО: Tairo Lutter

По инициативе премьер-министра Юри Ратаса в пятницу в Доме Стенбока состоится очередная встреча представителей профсоюзов, работодателей и правительства.

Стороны обсудят вопросы непрерывного образования и план спасения Ида-Вирумаа от возможного кризиса, вызванного вероятными сокращениями работников концерна Eesti Energia, сообщает rus.err.ee.

По мнению председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, эти две темы связаны между собой, поскольку без эффективной системы непрерывного образования работники беззащитны перед изменениями, обусловленными политикой в области климата, глобализацией экономики и развитием технологий.

Глава ЦСПЭ пояснил, что по меньшей мере 160 тысяч взрослых должны ежегодно получать возможность для обучения, из них 40 тысяч нуждаются в существенной помощи при смене профессии. По словам Пеэпа Петерсона, сейчас эти показатели в разы меньше, что означает, что система непрерывного образования в Эстонии не действует. 

Профсоюзы выступают за то, чтобы правительство и энергетики Ида-Вирумаа договорились о четком плане действий по спасению региона. 

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