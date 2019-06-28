Правительство, работодатели и профсоюзы обсудят план спасения Ида-Вирумаа

По мнению председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, эти две темы связаны между собой, поскольку без эффективной системы непрерывного образования работники беззащитны перед изменениями, обусловленными политикой в области климата, глобализацией экономики и развитием технологий.

Глава ЦСПЭ пояснил, что по меньшей мере 160 тысяч взрослых должны ежегодно получать возможность для обучения, из них 40 тысяч нуждаются в существенной помощи при смене профессии. По словам Пеэпа Петерсона, сейчас эти показатели в разы меньше, что означает, что система непрерывного образования в Эстонии не действует.