Ford сократит в Европе 12 000 работников и закроет заводы

Основные сокращения придутся на Россию, Германию, Великобританию и Францию. Об увольнениях было известно ранее, однако конкретные цифры не назывались.

Ford закроет шесть производств до начала 2020 года. После этого у концерна останется 18 заводов в Европе.

Вместо этого компания собирается сосредоточиться на сегменте грузопассажирских автомобилей, в котором является лидером, будет разрабатывать новые модели пассажирских автомобилей, в том числе электрокаров, а также собирается наращивать импорт в Европу ограниченного ряда моделей, в которые входит Ford Mustang и Ford Explorer. Концерн планирует увеличить показатель в три раза к 2024 году.