В пятницу Таллинн посещает более 8000 круизных туристов

В 7 часов утра в порт Ванасадам прибыли два круизных лайнера - Aurora под бермудским флагом с 1900 пассажирами на борту и 293-метровый круизный лайнер Serenade of the Seas под багамским флагом с 2000 туристами, оба судна покинут Таллинн в 17 часов.

В 9 часов утра прибыл Marella Explorer с 1500 пассажирами на борту, лайнер уйдет из Таллинна также в 17 часов.

В 11 часов в Таллинн придет круизное судно Brilliance of the Seas под багамским флагом, оно доставит до 2000 пассажиров и уйдет из Таллинна в 18 часов.

Вечером в 18 часов в Таллинн прибудет 227-метровое круизное судно Viking Sea с 900 пассажирами на борту, оно покинет Таллинн в 15 часов в субботу.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.