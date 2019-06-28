В пятницу Таллинн посещает более 8000 круизных туристов

В пятницу Таллинн посещают пять круизных судов, на них прибывают знакомиться с эстонской столицей до 8300 круизных туристов.
В 7 часов утра в порт Ванасадам прибыли два круизных лайнера - Aurora под бермудским флагом с 1900 пассажирами на борту и 293-метровый круизный лайнер Serenade of the Seas под багамским флагом с 2000 туристами, оба судна покинут Таллинн в 17 часов.
В 9 часов утра прибыл Marella Explorer с 1500 пассажирами на борту, лайнер уйдет из Таллинна также в 17 часов.
В 11 часов в Таллинн придет круизное судно Brilliance of the Seas под багамским флагом, оно доставит до 2000 пассажиров и уйдет из Таллинна в 18 часов.
Вечером в 18 часов в Таллинн прибудет 227-метровое круизное судно Viking Sea с 900 пассажирами на борту, оно покинет Таллинн в 15 часов в субботу.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.