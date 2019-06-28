"Барселона" и ПСЖ торгуются за Неймара, футболист подыскивает жилье в Каталонии

По данным sports.ru, клубы согласовывают условия будущей сделки. «ПСЖ» не устроил вариант с Филиппе Коутиньо и 100 млн евро за Неймара, они хотели бы получить взамен Усмана Дембеле.

Томас Тухель работал с Дембеле в дортмундской «Боруссии», очень ценит его и хотел бы видеть в команде.

«Барселона» изначально не хотела продавать его, но руководство пришло к выводу, что клуб в целом устраивает это предложение, они изучают вариант с включением в сделку Дембеле.

«ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей может арендовать француза с обязательством выкупа следующим летом. Сам Дембеле не против перехода в парижский клуб.

Семья 27-летнего Неймара занимается вопросами переезда в столицу Каталонии, сообщает Diario Sport.

Первыми Барселону посетили мать и сестра Неймара, чтобы уладить организационные и бытовые моменты. Футболист надеется, что следующая неделя станет решающей на пути к возвращению в «Барселону».