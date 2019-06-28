Пт, 28.06.2019
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Портал недвижимости: где в Таллинне легче всего найти съемное жилье

Korter.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

В мае на портале KV.EE ждали нанимателей собственники 2015 квартир в Таллинне. По с равнению с прошлым годом количество предложений упало на 6%. Kodustiil предлагает посмотреть, что происходит в разных районах города. 

Больше всего квартир, которые предлагают снимать, дав объявление на портале KV.EE, традиционно расположены в центре столицы: их 828, что составляет 41% от общего количества. Среди этих квартир и находящиеся в Кадриорге и Старом городе, причем их число примерно одинаково.  

За центром следуют Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. С Ласнамяэ все ясно: это самый большой район в городе с населением в 118 000, потому и предложений там больше. 

Большое количество предложений в Пыхья-Таллинне связано с непрекращающейся популярностью Каламая. Причем имидж Каламая распространился вглубь полуострова - на Пельгулинн и более северные части Пыхья-Таллинна. На иллюстрации ниже отлично видно, как распределяются объекты по районам Таллинна.

ФОТО: KV.EE

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