Портал недвижимости: где в Таллинне легче всего найти съемное жилье

Больше всего квартир, которые предлагают снимать, дав объявление на портале KV.EE, традиционно расположены в центре столицы: их 828, что составляет 41% от общего количества. Среди этих квартир и находящиеся в Кадриорге и Старом городе, причем их число примерно одинаково.

За центром следуют Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. С Ласнамяэ все ясно: это самый большой район в городе с населением в 118 000, потому и предложений там больше.

Большое количество предложений в Пыхья-Таллинне связано с непрекращающейся популярностью Каламая. Причем имидж Каламая распространился вглубь полуострова - на Пельгулинн и более северные части Пыхья-Таллинна. На иллюстрации ниже отлично видно, как распределяются объекты по районам Таллинна.