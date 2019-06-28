Фото: сразу два чудесных маленьких домика ждут нового хозяина в Пирита

Интересно, что продается не один дом, а сразу два, находящиеся на одном участке. И в одном, и в другом есть все, необходимое для жизни.

ФОТО: KV.EE

Оба дома реновированы, в каждом имеются электричество, вода и канализация. Площадь земельного участка, на котором расположены оба строения - 840 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

В так называемом главном доме площадью почти 60 м2 есть славная открытая гостиная с кухней, гардеробная и ванная. В гостиной выгорожен уютный уголок для большой кровати.

ФОТО: KV.EE

Площадь второго жилого домика - около 45 м2. Здесь также есть кухня-гостиная, ванная, спальня, а также вторая спальня на чердаке.