Пт, 28.06.2019
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В Эстонии зафиксировали замедление роста выручки от розничных продаж

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Koson Rattanaphan/PantherMedia / Koson Rattanaphan

По данным Департамента статистики, в мае доход от продаж у предпрятий розничной торговли увеличился по сравнению с маем 2018 года года в постоянных ценах на 2% и составил 646 миллионов евро.

Рост дохода от продаж у магазинов промышленных товаров в мае замедлился. Если в апреле показатель дохода от продаж у этих предприятий увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11%, то в мае годовой рост составил 4%. Доход от продаж увеличился в пяти и уменьшился в двух сферах деятельности. Более всего вырос доход от продаж в неспециализированных  магазинах, в которых преобладают промышленные товары (т.н. универмаги), а также в аптеках и магазинах косметических товаров (и в тех, и других рост составил по 10%). Выше среднего также увеличился доход от продаж в прочих специализированных магазинах, в которых продаются преимущественно компьютеры и дополнительные устройства к ним, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и т.п. (рост 6%). 

В мае замедлился рост дохода от продаж в магазинах продуктовых товаров. Если в апреле показатель дохода от продаж в этих магазинах вырос в годовом сравнении на 7%, то в мае рост составил 2%.

Доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, в мае начал снижаться и уменьшился по сравнению с маем прошлого года на 4%.

По сравнению с предыдущим месяцем доход от продаж у предприятий розничной торговли вырос на 5%. Однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных доход от продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшился на 2%. За пять месяцев 2019 года (январь-май) доход от продаж у предприятий розничной торговли вырос в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 5%.

Индекс объема продаж у предприятий розничной торговли и тенденции его изменения, январь 2009 – май 2019 (2015 = 100)

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