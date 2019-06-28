В Эстонии зафиксировали замедление роста выручки от розничных продаж

Рост дохода от продаж у магазинов промышленных товаров в мае замедлился. Если в апреле показатель дохода от продаж у этих предприятий увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11%, то в мае годовой рост составил 4%. Доход от продаж увеличился в пяти и уменьшился в двух сферах деятельности. Более всего вырос доход от продаж в неспециализированных магазинах, в которых преобладают промышленные товары (т.н. универмаги), а также в аптеках и магазинах косметических товаров (и в тех, и других рост составил по 10%). Выше среднего также увеличился доход от продаж в прочих специализированных магазинах, в которых продаются преимущественно компьютеры и дополнительные устройства к ним, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и т.п. (рост 6%).