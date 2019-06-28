Встреча Путина и Трампа, июнь 2019 ФОТО: Ilija Pitalev / Sputnik / Scanpix

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Последний раз переговоры двух лидеров проходили в июле прошлого года в Хельсинки. После этого отношения Москвы и Вашингтона ухудшились, пишет "Русская служба Би-би-си".

Переговоры в Осаке продолжались полтора часа. С российской стороны в них участвовали глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков. С американской – госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, а также дочь Трампа Иванка и зять Джаред Кушнер.

По окончанию встречи в Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине, и "оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и всего мира".

В Кремле итоги встречи пока не прокомментировали.

Во время протокольной съемки перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, собирается ли он обсудить с Путиным вмешательство в американские выборы. Президент США засмеялся и сказал президенту России: "Не вмешивайся в выборы, пожалуйста".

Это третьи переговоры Путина и Трампа. До этого они встречались почти год назад – на саммите в Хельсинки 16 июля 2018 года. Первае встреча состоялась в Гамбурге 7 июля 2017 года – также на саммите G20.

В ноябре 2018 года планировалась встреча президентов в Париже, куда они оба приехали по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона на мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. Однако тогда на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности переговоры сорвались.

Затем президенты собирались провести переговоры в начале декабря на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако Трамп отказался от встречи из-за задержания Россией украинских моряков в Керченском проливе.

Лидеры с тех пор не общались, пока 3 мая не провели часовую телефонную беседу, которую Трамп назвал "очень позитивной".

В преддверии встречи в Осаке Путин дал интервью британской газете Financial Times. В нем он, в частности, заявил, что не согласен "со многими способами решения проблем", которые использует Трамп, но отметил, что считает его талантливым человеком. "Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель", - сказал российский президента.

Кроме того, Путин заявил, что искать причины победы Трампа на президентских выборах нужно в действиях его команды, а не в "мифическом вмешательстве со стороны".

Последние два года в США продолжалось расследование, целью которого было установить, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США и был ли у Трампа сговор с Кремлем. Российские власти это последовательно отрицали.