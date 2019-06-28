Новый старейшина Ласнамяэ пообещал заняться развитием местного спорткомплекса

По словам старейшины столичного района Ласнамяэ Андреса Вяэна, как в Ласнамяэ, так и по всему Таллинну могло быть больше спортивных комплексов и центров.

"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие годы приступить к развитию районного спортивного комплекса. Необходимо создать лучшие условия для бо́льшего количества видов спорта", - подчеркнул Вяэн.