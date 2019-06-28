Пт, 28.06.2019
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Новый старейшина Ласнамяэ пообещал заняться развитием местного спорткомплекса

Андрес Вяэн.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Завершился ремонт фасада здания Ласнамяэского спортивного комплекса, продолжавшийся два месяца и обошедшийся городу в 167 тысяч евро, передает rus.err.ee.

По словам старейшины столичного района Ласнамяэ Андреса Вяэна, как в Ласнамяэ, так и по всему Таллинну могло быть больше спортивных комплексов и центров. 

"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие годы приступить к развитию районного спортивного комплекса. Необходимо создать лучшие условия для бо́льшего количества видов спорта", - подчеркнул Вяэн.

Спортивный комплекс Ласнамяэ расположен у Петербургского шоссе по адресу Паэ, 1. Комплекс включает в себя зал для игр с мячом, спортивные залы, полномасштабный стадион с футбольным полем.

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