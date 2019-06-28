С 1 июля изменится порядок продажи табака и табачных изделий: что это значит?

С 1 июля вступают в силу несколько изменений в Закон о табаке и табачных изделиях: теперь в магазинах розничной торговли табачные изделия больше не будут на виду.
С 1 июля начинает действовать запрет на экспонирование и выставление торговых марок табачных изделий в магазинах розничной торговли.
Передаваемая в торговой точке розничной торговли коммерческая информация о табачном изделии или иной связанной с ним продукции должна передавать информацию о названии товара, торговой марке и цене товара только в словесной форме.
Есть исключения: в точке розничной торговли, которая специализируется на продаже табачных изделий и связанных с ними товаров, нет запрета на выставление товара на прилавок, но не разрешается, чтобы товар был видим снаружи магазина.
Также закон вводит требования и к составам и чистоте безникотиновых жидкостей для электронных сигарет, а также запрещает отличающиеся от табака вкусовые добавки в э-сигаретах. Также будут запрещена дистанционная продажа табачных товаров внутри Эстонии. Это означает, что в дальнейшем в электронном магазине нельзя будет купить сигареты или электронные сигареты и жидкости для них.
Союз торговцев составил соответствующее руководство о продаже табачных изделий на веб-странице союза.