Погранохрана задержала в приграничной зоне в Сетумаа трех афганцев

Поздно вечером пограничники заметили, что три человека движутся по приграничной зоне в деревне Улитина в Сетумаа. Пограничники оцепили территорию и вскоре задержали женщину и двух мужчин, которые заявили, что они из Афганистана.

Задержанных в деревне Улитина доставили на кордон, где медики осмотрели их. В ходе дальнейшего следствия будет установлено, как они оказались на территории Эстонии и что с ними будет дальше.