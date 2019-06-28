Пт, 28.06.2019
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  • Погранохрана задержала в приграничной зоне в Сетумаа трех афганцев

Погранохрана задержала в приграничной зоне в Сетумаа трех афганцев

Граница. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks /

Погранохрана поздно вечером в четверг, 27 июня, задержала в приграничной зоне в Сетумаа трех человек, предположительно афганцев, пишет BNS.

Поздно вечером пограничники заметили, что три человека движутся по приграничной зоне в деревне Улитина в Сетумаа. Пограничники оцепили территорию и вскоре задержали женщину и двух мужчин, которые заявили, что они из Афганистана.

Задержанных в деревне Улитина доставили на кордон, где медики осмотрели их. В ходе дальнейшего следствия будет установлено, как они оказались на территории Эстонии и что с ними будет дальше.

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