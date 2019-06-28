Ваше видеоприветствие может стать новым шлягером Tallink!

Если вы хотите, чтобы и ваше видеоприветствие стал музыкальным клипом, пришлите нам в Tallink видеозапись (не более 10 секунд) вашего отдыха в Финляндии. Одна из таких записей ляжет в основу последнего видеоклипа в рамках акции Tallink Shuttle. Загрузить видео.

Посмотрите, какие видеоклипы уже родились во время поездки в Финляндию, и узнайте, какие необычные места можно там найти!

ПРИВЕТ С БОРТА!

Каждый видеоклип о Финляндии показывает, что подобно тому, как Эстония – это не только Таллинн, так и Финляндия – не только Хельсинки. В этой замечательной северной стране ещё много неизведанных мест. Во время поездки Марио и Ника побывали в самобытных городах и на живописных островках со сказочными пейзажами. В общей сложности они посетили шесть мест, которые показывают Финляндию с разных сторон.

Оба сошлись во мнении, что поездка была незабываемой. Автор песен Марио добавил, что пока ему ещё не доводилось знакомиться с Финляндией так подробно. Неожиданно для себя он обнаружил, что у некоторых финских городов больше сходства с эстонскими, чем он полагал. Например, в древнем городе Порвоо так же по-домашнему уютно, как Вильянди.

ПРИВЕТ ИЗ НУУКСИО!

Однако самое сильное впечатление на него произвёл заповедник северных оленей в Нууксио, где он впервые в жизни увидел северного оленя. Ему также очень понравились легендарный Музей муми-троллей в Тампере и остров Кимито с его живописными пейзажами.

Кроме того, музыканты нашли множество новых друзей по всей Финляндии. «Скоро я снова поеду к ним в гости в Финляндию!» – радуется Марио.

Если и вы хотите навестить финских друзей или своими глазами увидеть все достопримечательности, то приобретайте билеты на сайте Tallink. И не забудьте отправить привет близким!