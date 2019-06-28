Неправильный полив растений может стать фатальным для всего сада

Чтобы избежать этой опасности, нужно знать потребности каждого растения в воде: некоторые любят постоянную влажность, другие хотят немного высохнуть между поливами.

Чтобы убедиться в необходимости полива, потрогайте землю под растением. Если она очень суха, значит, пришло время полива. Если почва еще влажная, повремените.

А вот портал Patch пишет, что садоводы часто совершают ошибку, поливая растение точно под корень. Если делать так постоянно, то земля вымывается, обнажается корневая шейка и растение может погибнуть. Вместо этого сделайте рядом с растением небольшую канавку или положите шланг и поливайте растения таким образом, чтобы вода доходила до растения, но в то же время не била струей.