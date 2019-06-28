Неправильный полив растений может стать фатальным для всего сада

Мало поливать сад и огород регулярно: нужно точно знать, какие растения не переносят чрезмерного полива, а какие - гибнут от недостаточного, передает портал Kodustiil.
Многие садоводы буквально убивают растения, за которыми заботливо ухаживали, неумело регулируя количество воды при поливе, пишет Green Living.
Чтобы избежать этой опасности, нужно знать потребности каждого растения в воде: некоторые любят постоянную влажность, другие хотят немного высохнуть между поливами.
Чтобы убедиться в необходимости полива, потрогайте землю под растением. Если она очень суха, значит, пришло время полива. Если почва еще влажная, повремените.
А вот портал Patch пишет, что садоводы часто совершают ошибку, поливая растение точно под корень. Если делать так постоянно, то земля вымывается, обнажается корневая шейка и растение может погибнуть. Вместо этого сделайте рядом с растением небольшую канавку или положите шланг и поливайте растения таким образом, чтобы вода доходила до растения, но в то же время не била струей.