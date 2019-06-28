Названы условия содержания Мамаева в колонии

Бушманов рассказал, что в колонии предусмотрены длительные свидания с родственниками. Он отметил, что жена и дети смогут приехать к футболисту на три дня. «Это не как в СИЗО через стекло общаться, а лично в специальных комнатах по типу общежитий», — заявил адвокат.

По словам Бушманова, во ФСИН уже определились с местом отбывания наказания, однако пока не предоставляют соответствующую информацию. Он добавил, что это делается в целях сохранения конспирации этапирования и безопасности.