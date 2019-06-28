Родители отказались от маленького ребенка с тяжелой инвалидностью
Родители обратились к чиновнику по защите детей, чтобы сдать свою дочь с тяжелыми физическими недостатками на попечение волости. Для успеха предприятия им пришлось выставить себя перед судом в самом неприглядном свете, пишет Postimees.
В августе прошлого года в семье Яануса и Керли (имена изменены) должен был наступить счастливейший момент. Но, к сожалению, начиная с рождения дочери в их жизни началась глава, травмирующая обоих родителей.
В целях защиты родителей Postimees не может называть ни настоящие имена родителей ни название небольшого населенного пункта в Эстонии, где развернулись эти события.
О том, что что-то не так, родители узнали на 29-й неделе беременности, за два месяца до рождения дочери. Что именно, врачи разъяснить не смогли. Следующие месяцы были мучительными, поскольку никто не был уверен, что ребенок вообще выживет.
В конце лета крошечная девочка с тяжелой и редкой формой инвалидности все-таки родилась. С первого вздоха дочери Яанусу и Керли было ясно, что самостоятельно справляться с жизнью ребенок никогда не сможет.
Родители, по их словам, до сих пор не знают, какая болезнь одолевает их дочь. "Мы нигде не получили ответов", - говорит мать.
Как говорят родители, врачи не сумели дать пояснения несмотря на многочисленные анализы. Неясно было и сколько проживет ребенок. Возможно, эта неизвестность была самым мучительным аспектом.
Контакта с ребенком не возникло
После выписки из Таллиннской детской больницы ребенка на скорой помощи доставили в родной уезд. Новорожднная девочка находилась под присмотром местных специалистов в семейном доме замещающей опеки. На попечении она должна была оставаться в течение 90 дней, после чего ее следовало отправить домой под присмотр родителей. Этого не случилось.
В октябре прошлого года родители обратились к советнику волостной управы по защите детей. Их запрос касался возможностей отказа от родительских прав. Мать со слезами на глазах подтвердила, что родительского контакта с ребенком не возникло.
Это может звучать жестоко. Семейный терапевт Кайа Капста-Форрестер подтверждает, что при травматическом опыте рождения в этом нет ничего необычного.
"Может случиться так, что родитель подсознательно не позволяет себе установить эмоциональный контакт с ребенком, потому что образующееся за счет близости чувство привязанности может быть невыносимо болезненным", - объясняет она.
"Должен быть очень сильный разрыв в чувствах, чтобы связь между родителем и ребенком не образовывалась на протяжении длительного времени. Люди и ситуации бывают разными. Я не знаю обстоятельств случившегося, но ясно то, что неодобрение в этой ситуации родителям никак бы не помогло".
Поначалу чиновник даже переубедил родителей. Он предложил такой распорядок жизни семьи, при котором ребенок в течение рабочей недели жил бы в семейном доме, а на выходных - у матери с отцом. Яанус и Керли согласились.
Может случиться так, что родитель подсознательно не позволяет себе установить эмоциональный контакт с ребенком, потому что образующееся за счет близости чувство привязанности может быть невыносимо болезненным.
"Она не спала, только плакала", - вспоминает мать. "Это было постоянное наблюдение, 24 часа. Каждые три часа - ввод лекарств и кормление. Мы видели, что из-за этого невозможно ходить на работу, потому что после таких выходных человек не в состоянии вообще ничего делать. Мы знали, что мы просто не те люди, кто в состоянии и через десять или двадцать лет заботиться о человеке, который вырос лишь физически, но во всем остальном остался прежним".
Желание отказаться от ребенка не пропало. После многочисленных попыток переубеждения и волостной чиновник понял, что другой возможности не остается. Чтобы лишить Яануса и Керли родительских прав, пришлось обращаться в суд. Соответствующее заявление должно было подать самоуправление: сами родители этого делать не могут.
Вынужденная беспечность
Постановление суда представляет родителей девочки с тяжелыми недостатками как беспечных и черствых людей. Согласно судебным документам, родители не проявляли заботу о своей дочери, не навещали ее в семейном доме и не были заинтересованы в уходе за ней.
Мать, а также люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что все это не соответствует действительности: просто суд должен быть уверен, что изъятие ребенка из семьи - единственно возможный вариант.
"Это все пришлось сюда вписать, выставляя нас в максимально плохом свете. Родителей пришлось очернять, чтобы отказ от ребенка стал возможным. Это можно было сделать только так", - описывает мать. Длившийся несколько месяцев бюрократический процесс был травмирующим опытом, оставившим, по словам Керли, чувство вины в их сердцах. В постановлении суда указано, что родители согласились со всеми описаниями в отношении себя.
В конце января этого года суд по сути назначил волостную управу родителем ребенка. Керли подчеркивает, что это наилучший вариант для малышки, потому что теперь за ней каждый день наблюдают люди, умеющие обеспечивать должный уход.
Неожиданно для родителей уездный суд своим решением от 30 января потребовал от них деньги на содержание ребенка в размере 270 евро в месяц. Судебное дело, которое в действительности и не должно было быть спором, в итоге оказалось им.
Родители оспорили решение, поскольку о денежном содержании в ходе производства якобы не было ни слова. В мае этого года окружной суд признал правоту родителей. Суд высшей инстанции подтвердил, что уездный суд вынес нелогичное решение, которое нельзя было принимать без отдельного производства.
"Весь последний год у меня было чувство, будто нас за что-то наказали, как будто мы совершили преступление", - описывает отказавшаяся от ребенка Керли длившийся месяцами судебный спор.
Весь последний год у меня было чувство, будто нас за что-то наказали, как будто мы совершили преступление.
В общем то, у волости по-прежнему есть право предъявить отдельный иск по части выплаты денег на содержание. Будет ли это сделано - волостная управа прокомментировать не смогла.
"Кажется, что это может произойти в любой момент, и все начнется снова", - опасается мать.
Керли знает, что она в своем опыте не одинока. Она говорит, что общалась с людьми, которые вели себя как она, а также с теми, кто решил оставитьь ребенка с недостатками на своем попечении. В совете и понимании нуждаются и те и другие.
"Те, кто испытал что-то подобное, нас не осуждают", - говорит она. Керли и сама думает о том, как помочь людям со сходим опытом.
Терапевт Капста-Форрестер говорит, что порицание здесь не кажется разумным поведением.
"Если у родителей возникло чувство, что ребенка пришлось передать системе для того, чтобы за ним ухаживали, возникает вопрос, не могут ли семьи в случае детей с серьезными нарушениями здоровья получать от государства и системы здравоохранения аналогичную стопроцентную поддержку без отказа от родительских прав", - рассуждает она.
Специалист признает, что если у родителя до конца жизни остается клеймо человека, лишенного судом родительских прав, это травмирует и позорит.
Что станет дальше с ребенком-инвалидом? В волостной управе говорят, что есть две возможности. Во-первых, ребенка усыновят. К сожалению, это маловероятно, поскольку детей с физическими недостатками берут под свою опеку редко. Немногие родители решатся на это.
По второму сценарию она будет жить в семейном доме до достижения 18-летнего возраста, если болезнь раньше не одержит верх. Потом ее переведут в дом призрения.
Представлявший интересы ребенка в суде присяжный адвокат говорит, что есть и третий вариант.
"Не исключена ситуация когда в результате совместной работы волости и родителей последним вернут право опеки", - подтвердил он.
Можно ли отдать ребенка?
Все специалисты как один говорят, что пример Яануса и Керли - самый крайний случай. В Эстонии добровольно отказаться от ребенка очень непросто, даже в интересах ребенка.
Глава отдела защиты детей Департамента социального страхования по Ляэнескому региону Ирье Таммелехт объясняет, что родитель никогда не может отказаться от ребенка по собственному желанию. Сначала потребность в лишении права на опеку должен с максимальной основательностью проанализировать работник по защите детей, потом при необходимости самоуправление подает заявление в суд, и только он может вынести решение.
Однако, есть возможность отказаться от ребенка еще в больнице сразу же после рождения. Если родитель чувствует, что не может растить ребенка и заботиться о нем, он может подписать документы о передаче новорожденного на адоптацию.
До принятия решения Департамент социального страхования обязан проконсультировать родителя и разъяснить ему последствия такого решения. Вступление подписи в силу занимает восемь недель, чтобы все стороны могли убедиться в неизменности решения.