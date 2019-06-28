Родители отказались от маленького ребенка с тяжелой инвалидностью

"Кажется, что это может произойти в любой момент, и все начнется снова", - опасается мать.

Керли знает, что она в своем опыте не одинока. Она говорит, что общалась с людьми, которые вели себя как она, а также с теми, кто решил оставитьь ребенка с недостатками на своем попечении. В совете и понимании нуждаются и те и другие.

"Те, кто испытал что-то подобное, нас не осуждают", - говорит она. Керли и сама думает о том, как помочь людям со сходим опытом.

Терапевт Капста-Форрестер говорит, что порицание здесь не кажется разумным поведением.

"Если у родителей возникло чувство, что ребенка пришлось передать системе для того, чтобы за ним ухаживали, возникает вопрос, не могут ли семьи в случае детей с серьезными нарушениями здоровья получать от государства и системы здравоохранения аналогичную стопроцентную поддержку без отказа от родительских прав", - рассуждает она.

Специалист признает, что если у родителя до конца жизни остается клеймо человека, лишенного судом родительских прав, это травмирует и позорит.

Что станет дальше с ребенком-инвалидом? В волостной управе говорят, что есть две возможности. Во-первых, ребенка усыновят. К сожалению, это маловероятно, поскольку детей с физическими недостатками берут под свою опеку редко. Немногие родители решатся на это.

По второму сценарию она будет жить в семейном доме до достижения 18-летнего возраста, если болезнь раньше не одержит верх. Потом ее переведут в дом призрения.

Представлявший интересы ребенка в суде присяжный адвокат говорит, что есть и третий вариант.

"Не исключена ситуация когда в результате совместной работы волости и родителей последним вернут право опеки", - подтвердил он.

Можно ли отдать ребенка?

Все специалисты как один говорят, что пример Яануса и Керли - самый крайний случай. В Эстонии добровольно отказаться от ребенка очень непросто, даже в интересах ребенка.

Глава отдела защиты детей Департамента социального страхования по Ляэнескому региону Ирье Таммелехт объясняет, что родитель никогда не может отказаться от ребенка по собственному желанию. Сначала потребность в лишении права на опеку должен с максимальной основательностью проанализировать работник по защите детей, потом при необходимости самоуправление подает заявление в суд, и только он может вынести решение.

Однако, есть возможность отказаться от ребенка еще в больнице сразу же после рождения. Если родитель чувствует, что не может растить ребенка и заботиться о нем, он может подписать документы о передаче новорожденного на адоптацию.

До принятия решения Департамент социального страхования обязан проконсультировать родителя и разъяснить ему последствия такого решения. Вступление подписи в силу занимает восемь недель, чтобы все стороны могли убедиться в неизменности решения.